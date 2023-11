W tej sytuacji jasnym stało się, że aby warszawianie mogli cieszyć się z awansu już w czwartek, muszą co najmniej zremisować z czwartym aktualnie zespołem Premier League . To zadanie okazało się niestety ponad siły podopiecznych Kosty Runjaica, którym jednak ambicji i woli walki odmówić nie można.

Aston Villa - Legia Warszawa: Szybkie otwarcie wyniku, a później odpowiedź

Anglicy szybko dali przyjezdnym znad Wisły do zrozumienia, że łatwo nie będzie . Już w czwartej minucie talentem błysnął Moussa Diaby , który przebiegł kilkadziesiąt metrów, po czym wpadł w pole karne i uderzeniem w kierunku dalszego słupka pokonał Kacpra Tobiasza .