Okolicznością łagodzącą dla Legii może być to, że rac nie było dużo - nie zostały rozpalone na całej "Żylecie", a wyłącznie jako oczy goryla. Nie zmienia to jednak faktu, że z formalnego punktu widzenia race zostały użyte, a to pozostaje zakazane. Legia woli więc dmuchać na zimne i na razie nie sprzedaje biletów na Zrinsjki, czekając w pierwszej kolejności na decyzję w sprawie ewentualnych kar i ewentualnego zamknięcia sektorów.