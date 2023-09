Legia Warszawa dokonała czegoś wielkiego. Podopieczni Kosty Runjaica dostali się do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy, choć musieli przebijać się przez ścieżkę niemistrzowską. To oznaczało, że nie mieli - w przeciwieństwie między innymi do Rakowa Częstochowa - żadnego marginesu błędu. Każda porażka oznaczała pożegnanie się z pucharami.