Legia może stracić ważnego gracza. Zastąpi reprezentanta Polski?

Obecna sytuacja Filipa Mladenovicia w Legii Warszawa jako żywo przypomina tę z poprzedniego klubu - Lechii Gdańsk. W Trójmieście również co okno transferowe głośno było o możliwości odejścia bałkańskiego piłkarza, czy to do Crvenej zvezdy, w której grał wcześniej czy do klubów tureckich czy greckich. Podobnie jest teraz, różnica polega na tym, że klub ze stolicy rozmawia z Mladenoviciem w sprawie pozostania w Legii, natomiast Lechia takich negocjacji nawet nie podjęła rozmów wiedząc, że będzie bardzo ciężko sprostać oczekiwaniom lewego obrońcy. W 2020 r. kontrakt wygasł i "Mladen" na zasadzie wolnego transferu związał się z Legią na mocy trzyletniej umowy, która wygasa już niebawem 30 czerwca 2023 r.