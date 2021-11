Legia może spaść z Ekstraklasy? Prognoza procentowa zaskakuje

Legia Warszawa przegrała 0-2 z Pogonią Szczecin, co było jej piątą porażką z rzędu. Przy zwycięstwie Bruk-Bet Termaliki Nieciecza, Legia po 13. kolejce jest w strefie spadkowej PKO Ekstraklasy, choć do nadrobienia ma jeszcze dwa zaległe mecze. Czy tak fatalny bilans (dziewięć punktów w 11 meczach) sprawia, że Legia jest realnie zagrożona spadkiem z Ekstraklasy?

Legia spadnie z Ekstraklasy? Prędzej ją wygra

Piłkarski ranking Elo, tworzony analogicznie do rankingu szachowego, uwzględnia wyniki w dłuższym okresie, a także m.in. wagę meczów (dużo większa waga dla meczów międzynarodowych, co wciąż działa na korzyść Legii w tym sezonie), różnicę między wynikiem "oczekiwanym" a rzeczywistym (można to nazwać premią za pokonanie faworyta, a w przypadku porażki faworyta "karą" dla niego) oraz liczbę strzelonych i straconych goli. Ranking Elo w futbolu jest bardziej popularny w przypadku reprezentacji narodowych, ale istnieje też ranking Elo dla klubów. Strona euroclubindex.com oraz publikujący na Twitterze kibic-statystyk Piotr Klimek, na podstawie rankingu Elo, tworzą swoje prognozy na temat PKO Ekstraklasy.

Reklama

Według prognozy euroclubindex.com, Legia na koniec sezonu PKO Ekstraklasy będzie miała 54 punkty i skończy na 5. miejscu - za Rakowem Częstochowa (35,3 proc. szans na mistrzostwo Polski), Lechem Poznań (33,1 proc.), Lechią Gdańsk (15,3 proc.), Pogonią Szczecin (10,5 proc.). Sama Legia, według euroclubindex.com, ma tylko 1,3 proc. szans na wygranie PKO Ekstraklasie.



Zdjęcie Tabela końcowa PKO Ekstraklasy na sezon 2021/2022 - prognoza euroclunbindex.com po 13. kolejce meczów / euroclubindex.com / materiały prasowe

Dokładnie tak samo szanse Legii na mistrzostwo Polski szacuje kibic-statystyk Piotr Klimek. Jego prognozy są szersze niż euroclubindex.com i obejmują też m.in. szacunki dotyczące ryzyka spadku z Ekstraklasy. Według niego, to ryzyko w przypadku Legii wynosi zaledwie 0,3 proc. Można więc uznać, że wygranie Ekstraklasy przez Legię jest wciąż bardziej prawdopodobne niż jej spadek do Fortuna 1. Ligi. W obu przypadkach to prawdopodobieństwo jest jednak bardzo nikłe.

CZYTAJ TEŻ: Prognozy wyników i tabeli Ekstraklasy na podstawie rankingu Elo





Kursy bukmacherów. Kto mistrzem Polski, kto spadnie z Ekstraklasy?

Podobny punkt widzenia mają bukmacherzy, których celem jest przecież zarabianie na zakładach. Kurs na wygranie Ekstraklasy przez Legię (20.00) jest dwa razy niższy niż na to, że spadnie ona z ligi (40.00), czyli według bukmachera, prawdopodobieństwo na wygranie mistrzostwa Polski jest dwukrotnie wyższe.



Według tej oferty zakładów po 13. kolejce PKO Ekstraklasy, najbardziej prawdopodobne jest wygranie mistrzostwa Polski przez Lecha Poznań (kurs 2.00), Rakowa Częstochowa (4.00), Pogoń Szczecin (5.00), Lechię Gdańsk (7.5), a Legia jest piąta w kolejności. Za najbardziej prawdopodobnego spadkowicza uchodzi Górnik Łęczna (kurs 1.01), Warta Poznań (1.07), Bruk-Bet Termalica Nieciecza (1.25), Wisła Kraków (10.00), Stal Mielec (12.5), Górnik Zabrze, Wisła Płock, Jagiellonia Białystok i Zagłębie Lubin (kurs po 20), a dopiero później Cracovia i Legia (po 40).