Tymi słowami Josue wywołał burzę. "Nie może być ważniejszy od całej Legii"

- Żeby zostać w jednym miejscu, musisz czuć szacunek od wszystkich ludzi. Czasami mam wrażenie, że niektórzy nie doceniają tego, co robię. Nie wiem, co mnie czeka. Jeśli odejdę z Legii, będę dumny z tego, co tu osiągnąłem. To nie zależy ode mnie, co będzie dalej. Na pewno będę grał w piłkę - w ostrych słowach wypowiedział się wówczas na antenie Canal + Sport, rozpętując prawdziwą burzę. Echa tej wypowiedzi nadal nie milkną, a w zawodnika Legii Warszawa uderzają kolejne znane osoby, odkrywając gorzką prawdę na temat ulubieńca stołecznych kibiców.