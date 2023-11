Legia liderem, awans jest o krok. Zobacz tabelę grupy E

Legia Warszawa całkiem nieźle rozpoczęła sezon. Początek rozgrywek zagwarantował wicemistrzom polski grę w Lidze Konferencji Europy po bardzo emocjonującej drodze eliminacyjnej. Jednocześnie w tym samym czasie "Wojskowi" bardzo dobrze radzili sobie w polskiej PKO Ekstraklasie, co nie zawsze było normą.

Również i w pucharach ekipie ze stolicy szło całkiem dobrze. Legia wygrała najpierw z Aston Villą, co było sensacją. Później nadszedł czas na porażkę z AZ Alkmaar , a na koniec października zwycięstwo ze Zrinjskim Mostarem. W rewanżu z bośniacką drużyną również triumfowała i po czterech meczach drużyna prowadzona przez Kostę Runjaicia ma dziewięć punktów, co daje jej prowadzenie w grupie E.

Legia liderem tabeli, awans coraz bliżej!

Legia ma dziewięć punktów, natomiast na drugiej pozycji znajduje się Aston Villa, która ma jeszcze przed sobą pojedynek z Alkmaar. Będzie to bardzo ważne spotkanie nie tylko w kontekście prowadzenia w grupie, ale także w kwestii awansu Legii.

Jeżeli bowiem drużyna z Premier League zapisze na swoje konto trzy punkty, to zrówna się z Legią, ale... zagra tak naprawdę na korzyść Legii, której do awansu wystarczy zdobycie punktu w ostatnich dwóch spotkaniach. A warto przypomnieć, że kolejnym rywalem, który zamelduje się przy ul. Łazienkowskiej, będzie ekipa z Eredivise, z którą wicemistrzowie Polski mają rachunki do wyrównania.