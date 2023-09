Legia już po losowaniu. Polski klub zmierzy się z rywalem z Premier League

Polski klub był losowany z trzeciego koszyka, co oznaczało, że mógł się spodziewać, że trafi na dwóch mocniejszych rywali, ale również, że dostanie do swojej grupy drużynę teoretycznie słabszą. Jeszcze przed losowaniem w mediach społecznościowych warszawskiej drużyny pojawiło się skierowanie do kibiców pytanie o wymarzonych przeciwników. Głosy rozłożyły się różnie, ale z pierwszego koszyka wielu fanów Legii chętnie oczekiwałoby Ferencvarosu. Co ciekawe, często jako upragniony rywal z drugiego koszyka wymieniana była Aston Villa, która dobrze zaczęła tegoroczny sezon Premier League.