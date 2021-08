Okazuje się, że brak meczów Slavii z polskimi rywalami dotyczy tylko najważniejszych rozgrywek - Pucharu Mistrzów, Zdobywców Pucharów i UEFA. Czeski klub ma jednak za sobą starcie z polskim rywalem w najdziwniejszym z pucharów - w wakacyjnym Pucharze Intertoto. I na dodatek był to dwumecz z Legią.

Intertoto był to letni turniej piłkarski dla klubów europejskich, które nie zakwalifikowały się do głównych rozgrywek prowadzonych przez UEFA. Zwycięzcy Intertoto byli włączani do kwalifikacji w Pucharze UEFA. W 2008 odbył się ostatni turniej. Turniej rozgrywany był latem, tak by również w tym okresie roku istniał powód do obstawiania wyników meczów (stąd w nazwie pucharu słowo toto).

Legia Warszawa - Slavia Praga

Piłkarzem, który powinien najlepiej pamiętać mecze Legii ze Slavią, jest z pewnością Marek Kusto. Były wiślak przez pół roku nie grał w piłkę, bo krakowski klub blokował jego przejście do "Wojskowych". Przez całą rundę wiosenną Kusto nie zgrał ani razu. Dopiero 7 czerwca 1977 r. zarząd GTS Wisła wyraził zgodę na występy reprezentanta Polski w Legii.

Debiut Kusty przypadł więc na rozgrywki dla letnich bukmacherów. W grupowych rozgrywkach Pucharu Intertoto w 1977 r. "Wojskowi" odnieśli trzy zwycięstwa i zanotowali trzy remisy (bilans bramkowy 11-6). Dwukrotnie pokonali Landskronę BoIS (2-1 i 1-0), dwa razy podzielili się punktami ze Slavią Praga (2-2 i 1-1), a także zwyciężyli i zremisowali z Young Boys Berno (1-1 i 4-1). Najwięcej bramek dla warszawskiej drużyny zdobyli Marek Kusto i Tadeusz Nowak (po cztery), do siatki rywali trafiali także Kazimierz Deyna oraz Zdzisław Filipiak.

W obu meczach ze Slavią w obronie Legii grał przyszły selekcjoner Franciszek Smuda. W pomocy brylował medalista mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich Lesław Ćmikiewicz. U siebie Legia zremisowała 1-1 po golu Nowaka. W rewanżu pał remis 2-2. To spotkanie było popisem wielkiego Kazimierza Deyny, który strzelił obie bramki.

Ogółem w ramach rozgrywek o Puchar Intertoto legioniści w całej swojej historii wystąpili pięciokrotnie - w sezonach 1967/67, 1973/74, 1976/77, 1985/86 oraz 2007/08.

