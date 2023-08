Legia jak Pogoń. Kompromitująca strata. Podarowali rywalowi gola [WIDEO]

Polscy kibice nie ochłonęli jeszcze po "popisach" Pogoni Szczecin, która na własne życzenie traciła bramki w eliminacjach do europejskich pucharów. W czwartek to samo postanowiła zrobić Legia Warszawa. Przed własną publicznością "Wojskowi" w kompromitujący sposób oddali piłkę rywalom, by za chwilę stracić pierwszą bramkę.