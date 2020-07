- W tym roku rozgrywki 3. ligi w naszej grupie prowadził Warmińsko Mazurski Związek Piłki Nożnej z którego jest także Sokół Ostróda. Wychodzi na to, że koszula jest zawsze bliższa ciału. Te decyzje nie były obiektywne. Poparł nas nawet prezes PZPN-u Zbigniew Boniek, ale na nic się to zdało – mówi w rozmowie z Interią były trener i obrońca Legii Warszawa, obecnie dyrektor Akademii klubu z Łazienkowskiej Jacek Zieliński.

Zbigniew Czyż, Interia: 20 lipca w Książenicach pod Grodziskiem Mazowieckim oddany zostanie do użytku nowoczesny ośrodek treningowy Legia Training Center. Wszystko jest już zapięte na ostatni guzik przed uroczystym otwarciem?

Jacek Zieliński, dyrektor Akademii Legii Warszawa: Wszystkie prace są już na ukończeniu. Jesteśmy gotowi, żeby ośrodek oddać do użytku. Będzie w nim wszystko co potrzebne zarówno dla piłkarzy jak i trenerów. Mamy kompletny produkt, żeby szkolić tam jak najlepiej młodych piłkarzy.

Pierwszy zespół przeniesie się całkowicie z Łazienkowskiej do Książenic?

- Drużyna będzie tam trenować codziennie. Będzie mieć znakomite warunki. Baza pierwszego zespołu zostanie przeniesiona do Książenic. Przy Łazienkowskiej będą się odbywać tylko mecze.

Ile boisk zostanie oddanych do użytku?

- Mamy osiem boisk. Dwa trawiaste będą przeznaczone tylko dla pierwszego zespołu, pozostałe dla Akademii. Jedno ze sztuczną nawierzchnią będzie przeznaczone dla jednych i drugich zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. W Książenicach będzie trenowało pięć zespołów od U-15 w górę. Gościnnie, dwa razy w tygodniu będzie także trenował zespół U-14. Liczymy na to, że będziemy jeszcze lepsi w skautingu i szkoleniu na tych niższych poziomach.

Legia Training Center to nieprawdopodobnie duży skok w rozwoju klubu.

- Kiedy przychodziłem do Legii w 1992 roku, to kojarzyła mi się tylko z tymczasowym budynkiem za "Żyletą". Tymczasowość trwała kilkanaście lat zanim się przeprowadziliśmy do trochę lepszych warunków. Cały czas mieliśmy do treningu tylko dwa boiska.

Ten nowoczesny ośrodek, to coś, na co wszyscy w klubie czekali z wielkim utęsknieniem?

- Zdecydowanie tak. To jest coś niespotykanego na polską skalę. Mamy coraz więcej zapytań od agentów i rodziców, którzy wiedząc, jaką bazą będziemy dysponować, chcieliby skierować do nas młodych piłkarzy.