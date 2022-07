Legia gorsza od drugoligowca. Kolejna porażka faktem

Mecz odbył się na terenie Legia Training Center, ale ten atut dla gospodarzy okazał się niewystarczający.

Po pierwszej połowie zespół Kosta Runjaić jeszcze był w komfortowym położeniu, bowiem prowadził 2-1. Najpierw wynik meczu otworzył Lirim Kastrati (12. minuta) i choć goście dość szybko doprowadzili do remisu po golu Damiana Sędzikowskiego, to ostatnie słowo przed przerwą należało do faworyta. Bramkę w 44. minucie zdobył Maik Nawrocki.

Reklama

Po zmianie stron do siatki trafiali już tylko piłkarze Motoru. Najpierw do remisu doprowadził Mariusz Rybicki (56.), a cztery minuty później zwycięstwo zapewnił lublinianom Rafał Król.

Dla Legii to trzecia porażka w czwartym meczu sparingowym. I trzecia z rzędu.