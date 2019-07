Legia – Europa FC 3-0. Vuković narzeka na grę swojego zespołu

- Jestem zadowolony z wyniku. 20 pierwszych minut wyglądało tak, jakbym tego sobie życzył, potem już nie. Jeśli Legia chce o czymś myśleć nie może grać 20 minut, ale 90 minut i to jest jasne jak dzień – powiedział trener Legii Aleksandar Vuković po spotkaniu z Europa FC.

Po zwycięstwie 3-0 szkoleniowiec wicemistrzów Polski był mocno stonowany. Legia łatwo zapewniła sobie awans, ale to jedyny powód do dobrego nastroju. - Trudno jest naszą formę oceniać na podstawie takiego spotkania. Poprzeczka idzie wyżej już od niedzieli. Oczekuję i wiem o tym, że my będziemy coraz lepsi. To były pierwsze mecze w nowym sezonie, po wielu zmianach w klubie, z rywalem, który nas zaskoczył w pierwszym spotkaniu. Myślę, że ten mecz pozwoli się nam lepiej przygotować do następnych spotkań - mówił Serb.

Mimo łatwego zwycięstwa Vuković został w tym spotkaniu ukarany żółtą kartką. - Za notoryczne opuszczanie strefy. Są nowe przepisy. Chcąc coś przekazać zawodnikowi poszedłem za daleko - tłumaczył.

Niezbyt zadowolony z gry trener Legii zapowiada drobne zmiany w najbliższym meczu - w niedzielę z Pogonią Szczecin. Możliwe, że miejsce w jedenastce straci bardzo przeciętny w rewanżowym spotkaniu Arvydas Novikovas. - Stać go na więcej - powiedział o sprowadzonym z Jagiellonii Białystok Litwinie.

