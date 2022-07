Legia dokonała transferu z Rakowa! Plotki okazały się prawdziwe

Legia Warszawa, po fatalnym sezonie 2021/2022, postawiła na gruntowną przebudową. Od zarządzania w aspekcie sportowym odsunął się prezes i właściciel klubu Dariusz Mioduski, przekazując władzę w ręce Jacka Zielińskiego, mianowanego pół roku temu na dyrektora sportowego.

Marek Śledź dogadał się z Legią Warszawa

Zieliński postanowił otoczyć się nowymi ludźmi. Ściąga ich zresztą z klubów, które na przestrzeni ostatnich miesięcy zdecydowanie przewyższały "Wojskowych" - w maju ogłoszono, że trenerem Legii został Kosta Runjaic (przez blisko pięć lat pracował w Pogoni Szczecin), a teraz prawdziwe okazały się plotki łączące z Warszawą Marka Śledzia, który od 2017 roku był zatrudniony w Rakowie Częstochowa.

Nowy dyrektor Akademii Legii będzie odpowiadał za spójną metodologię treningową młodych piłkarzy, kwestie transferowe w grupach juniorskich, a także za dobrą współpracę z pierwszą drużyną. - Decyzja o zostaniu dyrektorem Akademii Legii oznacza olbrzymie wyróżnienie i wielką odpowiedzialność, której nie boję się podjąć. Mam świadomość tego, że cele, które stawia taki klub, sięgają nie tylko bycia najlepszym na Mazowszu i w Polsce, ale liczącym się w Europie - tak odczytuję swoją misję. Na projekty Akademii Legii spoglądam nie tylko przez pryzmat dominacji na rynku polskim, ponieważ to obowiązek. Jeśli postawimy sobie cel być w Top50 w Europie, to jest to osiągalne. Będę patrzył na wartości szkoleniowe, organizacyjne, pedagogiczne i wychowawcze. Pracuję w bardzo specjalistycznej technologii, która będzie wysokoefektywna. Wychowanek będzie definiowany przez nas jako piłkarz i człowiek. Chcę, żeby jak największa grupa zawodników została zawodowymi piłkarzami na różnych, oby jak najwyższych, poziomach oraz szlachetnymi ludźmi, którzy będą stanowili wartość dodaną dla klubu w innych obszarach. Dziś czuję ogromną dumę i traktuję tę nominację jako ukoronowanie mojej pracy - mówi nowy dyrektor Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa, Marek Śledź.

Gorący zwolennik jego zatrudnienia w stołecznym klubie, Jacek Zieliński, tak skomentował pozyskanie dyrektora: - Legia Warszawa dysponuje najlepszą infrastrukturą treningową w Polsce dla młodych zawodników i oferuje im kompleksowe warunki szkolenia i wyposażenia technicznego. Mamy wszystkie elementy, żeby kształcić piłkarzy od najmłodszych roczników do pierwszej drużyny i przyciągać najlepszych juniorów w Polsce. Mamy wspaniały ośrodek, do którego trzeba jeszcze dodać energii. Marek Śledź posiada wieloletnie, udokumentowane sukcesami doświadczenie i doskonale zarządza tymi obszarami. Wśród wychowanków Marka Śledzia można wymienić zawodników, którzy pełnią ważną rolę w reprezentacji Polski i są przykładami płynnego przejścia z piłki juniorskiej do seniorskiej, również na poziomie międzynarodowym. Jako dyrektor sportowy razem z trenerem Kostą Runjaiciem i nowym dyrektorem Akademii będziemy pracować w sposób skoordynowany i ustrukturyzowany nad modelem przepływu wyróżniających się piłkarzy do pierwszego zespołu. Mamy nadzieję, że zawodnicy wychowani w Akademii będą stanowić o sile i jakości Legii Warszawa w przyszłości - mówi Zieliński.

Jakub Żelepień, Interia