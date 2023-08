Legia, czyli szklanka do połowy pełna

Nie dziwię się jednocześnie Kacprowi Tobiaszowi , że stając do wywiadu po ostatnim gwizdku, nie miał najszczęśliwszej miny i wyraził pewne zastrzeżenia do gry defensywnej, wskazując, że czasem jego koledzy wybierają trudniejsze opcje wprowadzenia piłki. Myślę, że problem tkwi przede wszystkim w solidnym kryciu w polu karnym i umiejętności przeszkadzania przeciwnikom. Bramkarz, który w meczu musi trzykrotnie wyjmować piłkę z siatki , nigdy nie będzie zadowolony ze swojego występu. Co więcej, znowu jednego z tych goli (tego trzeciego) golkiper Legii pewnie żałuje bardziej niż innych, bo mógł zachować się lepiej, odbić piłkę dalej od siebie. Wierzę jednak, że w tym szóstym meczu w kwalifikacjach uda się Legii bardziej poukładać grę defensywną i może nawet zachować czyste konto . No bo przecież raz na sześć spotkań musi się to udać, a na pewno sztab szkoleniowy warszawskiej drużyny myśli i pracuje nad tym elementem.

Najbardziej cieszy rozmach i kreatywność w poczynaniach ofensywnych. Nie ma zbyt dużo grania w poprzek boiska, zawodnicy są jakby zaprogramowani na to, by atakować. A to jest to, co kibice lubią najbardziej. Trzeba przy tym zaznaczyć, że bez tej werwy, bez tego pierwiastka szaleństwa, tych błędów rywala w obronie by nie było. Można więc Legii wybaczyć tracone bramki, jeśli więcej ich zdobywa. Kosztuje to trochę nerwów, ale generalnie sprawia, że widowisko jest atrakcyjne. A to bardzo nietypowe dla polskich drużyn, przyzwyczailiśmy się bowiem do raczej asekuracyjnej gry.