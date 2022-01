Krasnodar to brązowy medalista mistrzostw Rosji w sezonie 2019/20. W nagrodę zagrał w eliminacjach Ligi Mistrzów i się do niej zakwalifikował. "Byki" zmierzyły się w niej z Chelsea Londyn, Sevillą i Stade Rennes. Pięć zdobytych punktów dało im trzecie miejsce w grupie i awans do 1/16 finału Ligi europy, gdzie uległy Dinamo Zagrzeb.

Kibice cieszyli się z tych europejskich starć, ale odbiły się one na wynikach zespołu w lidze rosyjskiej. W poprzednim sezonie FK Krasnodar zajął dopiero 11. miejsce w rosyjskiej Premier Lidze, które było wielkim rozczarowaniem.

W tym sezonie Krasnodar spisuje się już lepiej, bo obecnie z dorobkiem 29 punktów w 18 meczach, zajmuje piątą lokatę. Duża w tym zasługa reprezentanta Polski, Grzegorza Krychowiaka. Latem wzmocnił on "Byki" i zdążył strzelić już dla nich pięć goli - cztery w lidze i jeden z Pucharze Rosji. Polak jest też kapitanem rosyjskiego klubu.

Środowy mecz będzie czwartym takim sparingiem w historii. Po raz pierwszy te drużyny zagrały na zimowym obozie w 2013 roku. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Kolejny mecz odbył się w 2021 roku, a jego wynik to 0-0. Trzeci mecz odbył się latem 2021 roku i ponownie zakończył się remisem 1-1.

Trener od Płachety

Dla Krasnodaru będzie to ważny mecz, bo od dosłownie kilku dni ma nowego trenera, bo Wiktora Gonczarenkę zastąpił Daniel Farke, który do listopada pracował z Przemysławem Płachetą w Norwich.

Dla Legii będzie to najtrudniejszy sparing podczas obozu w Dubaju. W sobotę grała już z Botewem Płowdiw i wygrała 2-0. W czwartek piłkarze, którzy nie wystąpili przeciwko Krasnodarowi zagrają z łotewskim Riga FC. Dwa dni później mistrzowie Polski wracają do kraju, gdzie przed startem ligi czeka ich jeszcze mecz z Radomiakiem (29.01).

Przeciwko Rosjanom mistrzowie Polski zagrają w prawie najsilniejszym składzie. Zabraknie tylko kontuzjowanego Maika Nawrockiego, nie licząc Bartosza Kapustki i Joela Abu Hanny, którzy leczą długotrwałe kontuzje.



Początek meczu z Krasnodarem o godz. 13:00 "Interia" przeprowadzi z niego relację na żywo.

