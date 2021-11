Na środę trener Gołębiewski zrządził dwa treningi - poranny i wieczorny. Nie wezmą w nim udziału tylko młodzieżowi reprezentanci swoich krajów - Jurgen Celhaka i Cezary Miszta, którzy we wtorek rozgrywali mecze eliminacyjne. Do treningów wrócili już za to piłkarze, którzy wyjechali na zgrupowania pierwszych reprezentacji - Mahir Emreli i Filip Mladenović, a także Ernest Muci, który wyjechał na zgrupowanie albańskiej młodzieżówki, ale został przeniesiony do pierwszej drużyny i w poniedziałek w meczu z Andorą zagrał w niej po raz pierwszy. Artur Boruc od kilku dni ćwiczy już na pełnych obrotach. Indywidualnie ćwiczą dwaj rekonwalescenci - Mattias Johansson i Maik Nawrocki.

Inny rodzaj indywidualnych zajęć czeka od środy piłkarzy poniżej 25 roku życia. Do tej grupy łapią się więc także gwiazdy Legii - Emreli, Luquinhas, Muci, Lirim Kastrati, Yuri Ribeiro, czy Bartosz Slisz. Na dodatkowych zajęciach młodzi będą ćwiczyć takie elementy, jak przyjęcia kierunkowe, wykańczanie sytuacji sam na sam z bramkarzem i grę na jeden kontakt.

Prowadzić je będą asystenci Gołębiewskiego - Przemysław Małecki i Alessio di Petrillo, a także nowy człowiek w sztabie trenerskim - Tomasz Jarzębowski. Były reprezentant Polski i mistrz kraju z 2002 r. ma odpowiadać także za komunikację między piłkarzami, a kierownictwem klubu. Od czasu zakończenia kariery w 2017 r., "Jarza" pracował w Legii jako skaut.

Treningi indywidualne będą rozpoczynały się po zakończeniu podstawowego treningu i będą trwały około 15 minut. Starsi piłkarze będą w tym czasie mogli dodatkowo potrenować z Gołębiewskim, albo zejść do szatni.

Kolejna nowość to lekcje języka polskiego dla zagranicznych piłkarzy. Do Legia Training Center będzie przyjeżdżać nauczyciel, który będzie prowadzić 45-minutowe zajęcia dla obcokrajowców.

10 meczów do Bożego Narodzenia

Czy te pomysły pomogą Legii wyjść z kryzysu sportowego mentalnego dowiemy się bardzo szybko. Przed legionistami bowiem kolejne intensywne tygodnie. W sobotę w lidze mistrzów Polski czeka wyjazdowy mecz z Górnikiem Zabrze. W czwartek 25 listopada Legia zagra na wyjeździe z Leicester City. Trzy dni później na Łazienkowską przyjedzie Jagiellonia Białystok, a po kolejnych trzech dniach zespół Gołębiewskiego jedzie na mecz Pucharu Polski z Motorem Lublin 1 grudnia. Potem dwa mecze co cztery dni - z Cracovią na wyjeździe (5.12) i Spartakiem Moskwa u siebie (9.12). Potem kolejny wyjazd - do Płocka (12.12) i zaległy mecz u siebie z Zagłębiem Lubin (15.12).

Nie ma jeszcze terminów meczów domowych z Radomiakiem i zaległego z Termaliką Nieciecza, ale najprawdopodobniej odbędą się one 19 i 22 grudnia. Tak więc aż do Świąt Bożego Narodzenia legionistów czeka jeszcze 10 spotkań, po dwa na tydzień. Chyba żaden klub nie czeka tak na zimową przerwę, jak właśnie Legia.

Artur Szczepanik, Interia