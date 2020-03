- Zdobyliśmy ważne trzy punkty. Jeśli gra się z rywalem, który jest tuż za naszymi plecami, to ta ranga tych trzech punktów jest odrobinę większa – powiedział po zwycięstwie nad Cracovią trener Legii Aleksandar Vuković. - Legia wygrała zasłużenie - podsumował mecz szkoleniowiec Cracovii Michał Probierz.

- Zasłużone trzy punkty, ale niezasłużona nerwówka pod koniec meczu - mówił Vuković. -



- Ten mecz powinniśmy wygrać, nie martwiąc się do ostatniej chwili o wynik. Nawet mając jednobramkową zaliczkę, nie pamiętam klarownych sytuacji pod naszą bramką. Nie zawsze wygrywa się wysoko. Drużyna pokazała charakter, umiejętności. Spowodowało to, że na naszym stadionie jest coraz więcej ludzi. Nie ma czego jeszcze świętować - dodał serbski szkoleniowiec.

- Analizowaliśmy Legię u siebie. Wiedzieliśmy, że strzelała dużo bramek, często po 15 minutach prowadziła już 2-0. Zmieniliśmy ustawienie, nie wyglądało to dobrze, ale do momentu straty gola wszystko szło zgodnie z planem. Prosty błąd indywidualny spowodował, że straciliśmy pierwszą bramkę. Kolejny prosty błąd i padł drugi gol. Patrząc na oba mecze z Legią, to w dwumeczu popełniliśmy cztery kardynalne błędy i przegrywamy. Trzeba nad tym popracować - mówił trener Cracovii Michał Probierz.



- Dobrze weszliśmy w drugą połowę. Strzeliliśmy gola z karnego, potem dwa, trzy razy nie potrafiliśmy dobrze dograć piłki. Podsumowując ten mecz, Legia wygrała zasłużenie - komentował spotkanie Probierz.

