Legia awansowała i będzie kupować. Znamy plany transferowe „Wojskowych”

Legia Warszawa planuje transfery po awansie do fazy grupowej LKE

Legia wystąpi więc jesienią w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. To oznacza zaś konieczność rozegrania co najmniej sześciu dodatkowych spotkań, a jeśli warszawianie zdołają awansować do fazy pucharowej - gier będzie jeszcze więcej. W stołecznym klubie zdają sobie z tego sprawę i chcą zawczasu przygotować się do rywalizacji na trzech frontach.