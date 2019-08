- Wynik 0-0 mnie nie zadowala, bo powinniśmy zdobyć przewagę i w rewanżu na obiekcie rywali będzie trudniej - powiedział Aleksandar Vuković, trener Legii Warszawa, po pierwszym meczu z Atromitosem Ateny w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europejskiej.

- Stać nas jednak na skuteczną walkę i rozegranie dobrego spotkania w Grecji. Obserwowaliśmy Atromitos i spodziewaliśmy się zespołu, który będzie czekał w niskiej defensywie na wyjście z kontratakiem, bo to najgroźniejsza opcja rywali. Zapobiegaliśmy temu. Na własnym terenie mogą być bardziej agresywni. Pozytywem jest fakt, że dochodzimy do sytuacji podbramkowych. Gole przyjdą, jeśli będą okazje i to jest kwestia czasu oraz przełamania. Plusem jest też to, że nie tracimy goli - dodał szkoleniowiec "Wojskowych".

Większych powodów do narzekań nie miał Janis Anastasiu, trener Atromitosu



- Legia postawiła nam trudne warunki i grała wysokim pressingiem. Mecz toczył się w szybkim tempie. Gratuluję moim zawodnikom, bo dobrze zagrali. Rywale stworzyli sporo sytuacji, które mogły zakończyć się bramką, ale moi piłkarze dobrze i skutecznie się bronili. W tym aspekcie zagrali na odpowiednim poziomie. W rewanżu liczymy na wsparcie naszych fanów. Na pewno będziemy musieli uważać na Legię, bo jest bardzo doświadczonym zespołem. Jednak nasza gra pokazała, że możemy osiągnąć sukces i pozytywny wynik w rewanżu - stwierdził.

Zdjęcie Aleksandar Vuković / Andrzej Iwańczuk / East News