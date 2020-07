Legia. Aleksandar Vuković po zdobyciu mistrzostwa: To dopiero początek naszej drogi

- Mamy okazję świętować mistrzostwo najwspanialszego klubu w Polsce. Klubu, który ma najlepszych piłkarzy. Wierzę, że to, co się dzisiaj dzieje, to dopiero początek naszej drogi. Mam nadzieję drogi sukcesu - powiedział wzruszony trener Legii Aleksandar Vuković podczas mistrzowskiej fety na statku na bulwarach wiślanych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia. Tylko u nas. Aleksandar Vuković na statku: To dopiero początek drogi. Wideo INTERIA.TV

Piłkarze i kibice Legii 14. w historii klubu mistrzostwo Polski świętowali inaczej niż w poprzednich latach. Ma to oczywiście związek z pandemią. Zamiast na Starym Mieście piłkarze Legii, właściciel drużyny Dariusz Mioduski i zarząd klubu przepłynęli efektownie po Wiśle w okolicach bulwarów wiślanych. W sobotę, o godz. 21 piłkarze wypłynęli statkiem z Portu Czerniakowskiego. Wzdłuż rzeki zatrzymywali się co jakiś czas przy dźwiękach hymnu klubu "Sen o Warszawie" Czesława Niemena.

Reklama

W okolicach pomnika Syrenki piłkarze pojawili się ok. g.21.30, zabawa trwała do 23. Trasa przejazdu nowych mistrzów Polski zakończyła się w okolicach podświetlonego w klubowych barwach Mostu Śląsko-Dąbrowskiego.

Nie brakowało owacji dla trenera Aleksandara Vukovicia. Ten zrewanżował się krótkim przemówieniem.

- Legia ma pięćdziesiąt tytułów mistrza Polski za mało. Jeszcze daleka droga do tego, żeby czuć się w pełni usatysfakcjonowanym. Trzeba jechać dalej. Trzeba dalej robić swoje. Przed nami jest jeszcze dużo do zrobienia - powiedział serbski szkoleniowiec, który jest jedynym w Polsce obcokrajowcem z tytułem mistrza Polski jako piłkarz i jako trener.

Po tych słowach Aleksandar Vuković nie oddał mikrofonu. Rozpoczął popularną wśród kibiców Legii przyśpiewkę "Mistrzem Polski jest, ukochana ma. Mistrzem Polski jest, Legia Warszawa". Owacji nie było końca.