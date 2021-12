Legendarny bramkarz Legii ostro o tym, co chuligani zrobili piłkarzom

Były golkiper Legii w rozmowie z fakt.pl jednoznacznie odniósł się do haniebnych wydarzeń.



Grupa zamaskowanych bandytów wbiegła do autokaru, którym pod własny ośrodek treningowy podjeżdżali ich "ulubieńcy". Raptownie wbiegli do środka pojazdu, gdzie kilku piłkarzom wymierzyli, w ich mniemaniu, sprawiedliwość.



W gronie poszkodowanych, co już wiadomo, znaleźli się: Mahir Emreli, Luquinhas i Rafael Lopes. Ci, którzy ucierpieli, udali się do szpitala. A teraz możliwe, że postanowią rozwiązać kontrakty, czując zagrożenie o swoje zdrowie i życie.



Reklama

Legenda Jacek Kazimierski ostro. Ważne słowa po pobiciu

Bandycką przemoc krytykuje Jacek Kazimierski, sława Legii z dawnych lat, były golkiper klubu.



- Już samo wtargnięcie osób spoza drużyny do autobusu, jest nie do przyjęcia. Gdzie była ochrona?! Kiedy zespół przegrywa, to normalne, że kibice są źli, sfrustrowani, zawiedzeni czy rozczarowani. Ale bić piłkarzy?! To nigdy nie powinno mieć miejsca! - powiedział w rozmowie z Faktem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia skazana na spadek? "Niektórzy dopiero wtedy przejrzeliby na oczy, gdy..." WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

To nie zmienia faktu, że były kapitan Legii również krytycznie patrzy na poczynania swoich młodszych kolegów po fachu. Tych, którzy dzisiaj nie są chlubą utytułowanego klubu, spuszczając go na ostatnie miejsce w Ekstraklasie.



- Kiedy widzę jakiegoś Johannsona, jak się miota po boisku, to zastanawiam się, skąd on się wziął w tej drużynie. A Szwed to tylko jeden przykład z brzegu. Podobnych "fachowców" jest w Legii więcej. Ale z drugiej strony to nie wina tych chłopaków, że są słabi, że nie potrafią grać w piłkę. Ktoś ich musiał na Łazienkowską ściągnąć. Ewidentnie zawiodła selekcja. I teraz mamy tego efekty - zżyma się Kazimierski.