Po czterech latach przerwy Legia Warszawa znów może wystąpić w fazie grupowej piłkarskiej Ligi Europy. W czwartek (godz. 20.45) zagra z Rangers FC w rewanżowym meczu czwartej, decydującej rundy kwalifikacji. U siebie legioniści bezbramkowo zremisowali ze szkockim rywalem. Relacja minuta po minucie w Interii!

W tym sezonie podopieczni trenera Aleksandara Vukovica rozegrali siedem spotkań w el. LE, trzy wygrali i cztery zremisowali, a w żadnym nie stracili bramki. W dwóch z trzech poprzednich rund Legia też zaczynała rywalizację od 0-0, zaś zwyciężała w rewanżu. Powtórka scenariusza, czyli triumf w Szkocji, zapewniłby wicemistrzom Polski powrót do fazy grupowej Ligi Europy.

Poprzednio stołeczna drużyna rywalizowała w LE w edycji 2015/2016. Uplasowała się na ostatniej, czwartej pozycji w grupie i odpadła. W kolejnym sezonie grała w Lidze Mistrzów, a po zajęciu trzeciego miejsca została wyeliminowana, lecz kontynuowała międzynarodową przygodę w Lidze Europy - w 1/16 finału lepszy okazał się Ajax Amsterdam (0-0, 0-1).

Przeciwnik Legii - Rangers FC zmagania 2019/2020 rozpoczął od pokonania gibraltarskiej ekipy - St. Jospeh's FC (4-0, 6-0), następnie wygrał z luksemburskim Progres Niederkorn (2-0, 0-0) i duńskim FC Midtjylland (4-2, 3-1).

Rangers są najbardziej utytułowanym szkockim klubem; mistrzostwo kraju zdobywali 54 razy. W sezonie 2007/08 dotarł do finału Pucharu UEFA, ale druga dekada 21. wieku zaczęła się koszmarnie. Błędy w zarządzaniu spowodowały olbrzymie zadłużenie i w konsekwencji w 2012 roku karną degradację na czwarty poziom rozgrywkowy. Powrót do Premiership zajął "The Gers" cztery sezony. Przed poprzednim zespół objął Steven Gerrard - były świetny pomocnik Liverpoolu i reprezentacji Anglii. Rangers na krajowy tron wrócić nie zdołali, mistrzem został ich odwieczny rywal - Celtic. Europejskich salonów są już jednak bardzo blisko.

I Legia, i Rangers FC triumfowali w ostatnich, niedzielnych meczach w swych ekstraklasach. Stołeczna jedenastka zwyciężyła ŁKS Łódź 3-2, a dwa gole zdobył Jarosław Niezgoda. Legioniści zagrali w mocno zmienionym składzie, w wyjściowej jedenastce znalazło się tylko dwóch zawodników ze spotkania LE - bramkarz Radosław Majecki i obrońca Paweł Stolarski. Z kolei Rangers FC wygrali z St. Mirren 1-0. Trener Gerrard dokonał pięciu zmian, a spośród tych, którzy nie wystąpili przeciw Legii, zagrał m.in. obrońca Borna Barisić. Chorwat w 59. minucie zdobył jedynego gola.

Zdjęcie Zawodnik Legii Warszawa Sandro Kulenović (L) i Connor Goldson (P) z Rangers / Piotr Nowak / PAP

Legia to jedyna polska drużyna, która pozostała w rywalizacji pucharowej. Cracovia odpadła w pierwszej rundzie eliminacji LE, a Piast Gliwice i Lechia Gdańsk - w drugiej. Wcześniej gliwiczanie zostali wyeliminowani w pierwszej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów.

W ostatniej rundzie eliminacji Ligi Europy jest 21 par. Przed rewanżami w najlepszej sytuacji są cztery kluby, które u siebie triumfowały po 3-0: PSV Eindhoven, Feyenoord Rotterdam, Malmoe FF i FK Astana.

W fazie grupowej zagra ormiański Ararat Erywań lub luksemburski FC Dudelange. W poprzednim tygodniu Ararat wygrał u siebie 2-1.

W innych spotkaniach m.in. Łudogorec Razgrad (Jakub Świerczok, Jacek Góralski) bezbramkowo zremisował z NK Maribor, a PAOK Saloniki (Karol Świderski) przegrał ze Slovanem Bratysława 0-1.