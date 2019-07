O godz. 21 Legia podejmuje fiński KupS Palloseura w 2. rundzie eliminacji Ligi Europy. Stołeczna drużyna dawno nie miała dobrego meczu w europejskich pucharach. Zapraszamy do Interii na relację minuta po minucie!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Trener KuPS przed meczem z Legią: Najgroźniejszy będzie Carlitos. Wideo TV Interia

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Legia - KuPS

Reklama

Relacja na żywo dla urządzeń mobilnych

W poprzedniej rundzie - z półamatorskim Europa FC - awans miał przyjść łatwo. I większych problemów Legia nie miała, ale jej gra i postawa pozostawiła duży niedosyt. Najpierw bezbramkowy remis w Gibraltarze, w rewanżu zwycięstwo 3-0, ale w sytuacji, gdy przez pół godziny grała z przewagą jednego zawodnika. Nawet po zwycięskim meczu trener Aleksandar Vuković nie był zadowolony.

W ostatnich meczach w europejskich pucharach Legia nie wznosi się na wyżyny. Raczej dostosowała się do przeciętnego poziomu polskich klubów. Po wyrównanym dwumeczu z Ajaksem Amsterdam na wiosnę 2017 roku pozostały wspomnienia. Nobilitujący i lukratywny występ w fazie grupowej Ligi Mistrzów to też już dawne czasy. Następujące potem fatalne wyniki zatarły dobre wrażenie z sezonu 2016/17.

W ubiegłym roku były wpadki ze słowackim Spartakiem Trnawa w eliminacjach Ligi Mistrzów i z luksemburskim Dudelange w eliminacjach Ligi Europy. Ostatni raz przekonywujące zwycięstwa legioniści odnieśli dwa lata temu z fińskim IFK Marienhamm. Na wyjeździe wygrali 3-0, na Łazienkowskiej 6-0. 9-0 w dwumeczu robi wrażenie. Dziś na wicemistrzów Polski czeka również fiński zespół. Czy to znaczy, że będzie powtórka?

Legii takie zwycięstwo by się przydało nawet z taki nisko notowanym przeciwnikiem. Ale przed meczem Vuković bardziej niepokoi się o defensywę niż o ofensywę. Chce dokonać zmian w tej formacji, bo zawiodła go w pierwszym ligowym meczu tego sezonu z Pogonią Szczecin. Ze składu prawdopodobnie wypadnie William Remy, do gry wróci Luis Rocha. Sprawę awansu do następnej rundy serbski trener wolałby załatwić podczas meczu w Warszawie a najlepszą drogą do tego będzie przede wszystkim czyste konto. Na efektowne zwycięstwa można poczekać aż ta zmieniona w letniej przerwie drużyna się ukształtuje. Teraz najważniejszy jest awans.

ok