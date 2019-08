Legia Warszawa zremisowała bezbramkowo z KuPS Kuopio i awansowała do trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. - Powinniśmy zagrać dużo lepiej - ocenił trener stołecznego zespołu Aleksandar Vuković.

Pierwsze spotkanie u siebie legioniści wygrali 1-0, ale swoja dyspozycją nie zachwycili. Podobnie było w rewanżu. Legia nie wykorzystała nawet rzutu karnego.



"Rywale pokazali w pierwszym meczu, że potrafią grać w piłkę. U siebie, na sztucznej murawie, czuli się jeszcze lepiej. To była ich przewaga. Mieliśmy swoje szanse, ale przeciwnicy również stworzyli sobie okazje do strzelenia bramek. Nie zaskoczyła nas dobra postawa przeciwników" - stwierdził Vuković.



"To był trudny mecz. Mogę pogratulować gospodarzom. Byli bardzo ambitni i zagrali dobre spotkanie. Powinniśmy zagrać dużo lepiej i zdajemy sobie z tego sprawę. Spodziewaliśmy się, że będziemy musieli poprawić kilka aspektów w czwartkowym meczu. Szanuję ten remis, który dał nam to, na czym najbardziej nam zależało - awans do kolejnej rundy. W tym momencie to jest dla nas najważniejsze" - dodał szkoleniowiec Legii.



W trzeciej rundzie eliminacji LE wicemistrz Polski zmierzy się z Atromitosem Ateny.



