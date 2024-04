Kulisy zwolnienia Runjaica. Wychodzą nowe fakty

Jeszcze większym zaskoczeniem był wybór jego następcy. Został nim bowiem Goncalo Feio - trener, wokół którego nie brakowało w ostatnim czasie kontrowersji. Największym skandalem z jego udziałem był konflikt z prezesem Motoru Lublin Pawłem Tomczykiem. Jego eskalacja doprowadziła do tego, że Feio wysłał prezesa do szpitala. Kulisy całej sprawy są dość szokujące. Portugalczyk w niewybrednych słowach miał zwyzywać rzeczniczkę prasową Motoru Paulinę Maciążek. Prezes Tomczyk stanął w jej obronie, co skończyło się tym, że Feio rzucił w jego stronę tacą na dokumenty. Trafił prosto w skroń, trysnęła krew, a prezes trafił do szpitala.