Kto rozpętał awanturę w Alkmaar? Mioduski wskazuje bez wahania. To kobieta

- Zrobimy wszystko, żeby zmienić narrację, która pojawia się w mediach holenderskich, że to myśmy się do wszystkiego przyczynili w jakiś sposób. Dzięki Bogu udało nam się parę rzeczy nagrać - to słowa prezesa Legii, Dariusza Mioduskiego z piątkowej konferencji prasowej. Po brutalnym starciu gości z Warszawy z policją i stewardami w Alkmaar wciąż trwa przerzucanie winy i odpowiedzialności za wielką awanturę przed stadionem AZ. Tymczasem jaskrawy trop prowadzi do 53-letniej Anji Schouten.