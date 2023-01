To może być pierwszy transfer Legii Warszawa w zimowym oknie. Jak dowiedziała się Interia, bliski powrotu na Łazienkowską jest Tomáš Pekhart! Reprezentant Czech przez ostatnie pół roku występował w tureckim Gaziantep FK, który jednak teraz zamierza opuścić. Jego wyborem ma być Legia, która również jest zainteresowana zakontraktowaniem 33-letniego snajpera.

Pekhart wróci do Warszawy?

Pekhart występował w Warszawie przez dwa i pół roku. W tym czasie zdobył nie tylko dwa mistrzostwa Polski, a także koronę króla strzelców, wywalczoną w sezonie 2020/2021, gdy do siatki trafił 22 razy. Pod koniec ostatnich rozgrywek Czech prowadził z Legią długie i trudne negocjacje, które ostatecznie zakończyły się fiaskiem. Strony nie dogadały się wówczas między innymi w sprawie długości kontraktu. Teraz jednak - jak udało nam się nieoficjalnie potwierdzić - porozumienie jest bardzo blisko.

Według naszych informacji 33-letni napastnik miałby dołączyć do Legii już zimą, na zasadzie transferu definitywnego. Chociaż rozmowy trwają, to na stole jest już półtoraroczna umowa, która miałaby obowiązywać do końca sezonu 2023/2024.