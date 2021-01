Mała kibicka Legii Warszawa poważnie zachorowała. To wnuczka kustosza muzeum warszawskiego klubu Wiktora Bołby. Legia poprosiła o pomoc, kolejne kluby Ekstraklasy włączają się do niej.

Kluby Ekstraklasy skierowały już do swoich kibiców prośbę o pomoc. Połączyły się w akcji solidarności i pomocy dla dziecka, które poważnie zachorowało. Łucja urodziła się miesiąc przed czasem z zespołem wad wrodzonych. Przez pierwsze dwa tygodnie walczyła o życie, a ze szpitala wyszła dopiero po kilku miesiącach. Dziewczynka cierpi na poważną wadę obu rąk, która uniemożliwia jej prawidłowy rozwój. Walczy jednak pomimo przeciwności, ale pewnych barier nie jest w stanie pokonać.



Szansą dla Łucji jest szereg operacji w Klinice Chirurgii Ręki w Hamburgu. Lekarze podzielili całość na trzy operacje. Pierwsza przewidziana jest na początek 2021 roku, kolejne zaś mogą być przeprowadzane co sześć miesięcy, w zależności od stanu zdrowia Łucji. Koszt przeprowadzenia wszystkich trzech przekracza jednak możliwości rodziny - łącznie to ponad 150 tysięcy złotych.



Stąd pomoc klubów Ekstraklasy, które na co dzień rywalizują z sobą na boisku, ale w takim wypadku są solidarne w walce o zdrowie dziecka. Kluby opublikowały na swoich stronach prośbę o pomoc oraz linki do zbiórki pieniędzy na zrzutka.pl, a także do aukcji na Allegro, gdzie na rzecz dziecka przekazały koszulki klubowe z autografami kibiców. To ogromna gratka dla kibiców, bowiem ceny koszulek Lecha Poznań, Warty Poznań, Jagiellonii Białystok, Cracovii Kraków, Wisły Kraków, Piasta Gliwice, Pogoni Szczecin, Zagłębia Lubin, Śląska Wrocław, Wisły Płock, Lechii Gdańsk, Górnika Zabrze i oczywiście Legii Warszawa zaczynają się od 1 zł!



Mała Łucja to wnuczka kustosza muzeum warszawskiej Legii - Wiktora Bołby, który jest chodzącą encyklopedią wiedzy o warszawskim klubie.