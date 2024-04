Kosta Runjaić zwolniony z Legii! Absolutnie sensacyjny następca!

" To koniec Kosty Runjaica w Legii Warszawa ! Jak udało nam się dowiedzieć, trener został zwolniony przez szefów warszawskiego klubu" - przekazał dziennikarz Łukasz Olkowicz. Według jego informacji, o godzinie 11 doszło do spotkania, podczas którego o decyzji zostaną poinformowani piłkarze.

Decyzja ta jest sensacyjna, mimo faktu, że Legia nie ma już wielkich szans na mistrzostwo Polski. Zespół z Warszawy zajmuje piąte miejsce w tabeli, tracąc siedem punktów do prowadzącej Jagiellonii Białystok .

Legia Warszawa zmienia trenera w kluczowym momencie sezonu

Sytuacja w tabeli jest jednak ciasna. Strata do drugiego Śląska Wrocław i trzeciego Lecha Poznań jest niewielka . Czwarty Raków Częstochowa ma tyle samo punktów, co Legia.

W ostatnim spotkaniu Legia zremisowała 1-1 z Jagiellonią Białystok , co było rozczarowującym rezultatem, choć gra "Wojskowych" zdaniem wielu obserwatorów była najlepsza od dawna. Wcześniej Legia wygrała dwa mecze: z Górnikiem Zabrze i Piastem Gliwice.

Zmiana trenera w tym momencie jest ryzykownym posunięciem: przed Legią mecze z Rakowem Częstochowa i Śląskiem Wrocław. To one zadecydują o układzie tabeli i mogą wykluczyć Legię z awansu do jakichkolwiek europejskich pucharów.