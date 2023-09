Legia Warszawa przeszła trudną drogę, aby dotrzeć do celu, jakim była gra w europejskich pucharach. Po zakończeniu sezonu 2022/2023 wicemistrzowie Polski stanęli przed bardzo trudnym wyzwaniem. Tym było przebudowanie kadry w taki sposób, aby była ona w stanie walczyć na trzech frontach, a przede wszystkim, pozwoliła Legii marzyć o kwalifikacji do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy.

Kosta Runjaić zaskoczył. Skład Legii Warszawa na mecz z Aston Villą

Legia w dużej mierze dzięki tej trójce zakwalifikowała się do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. W tym przypadku los jej jednak nie sprzyjał. Polski klub trafił do grupy z Aston Villą, AZ Alkmaar oraz Zrinjskim Mostarem. Trudno upatrywać w legionistach faworyta do awansu, ale dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. W pierwszym grupowym meczu do Warszawy przyjechała Aston Villa z Mattym Cashem na czele.