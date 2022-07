Kosta Runjaić wskazał nowego kapitana Legii. Polacy tylko w roli zastępców

- Pierwszym kapitanem będzie Josue, drugim Bartosz Kapustka, a trzecim Paweł Wszołek. Taki tercet sobie wybrałem - oznajmił trener Kosta Runjaić podczas środowej konferencji prasowej.

Jego słowa nie pozostawiają wątpliwości, że decyzję podjął samodzielnie. Nie zdecydowano się na głosowanie w szatni.

Josue w prestiżowej roli zastąpi Mateusza Wieteskę, który przed dwoma dniami odszedł do francuskiego Clermont Foot. Został sprzedany za 1,3 mln euro. To najdroższy transfer w historii klubu, który go pozyskał.

Josue barwy Legii reprezentuje od lata ubiegłego roku. W poprzednim sezonie 31-letni Portugalczyk rozegrał dla warszawian w sumie 44 spotkania, zdobył trzy bramki i zaliczył 18 asyst.

Po dwóch kolejkach bieżącego cyklu ekipa z Łazienkowskiej ma na koncie cztery punkty - po remisie z Koroną Kielce (1-1) i zwycięstwie nad Zagłębiem Lubin (2-0).

