Kosecki o kontrowersyjnym zachowaniu Tobiasza. Powiedział, co myśli

Zawsze mówiło się, że "bramkarz musi być trochę szalony". Kacper Tobiasz w trakcie finału Fortuna Pucharu Polski pokazał, że bardzo dobrze wpisuje się w tę maksymę. Początkowo piłkarze Rakowa Częstochowa radzili sobie z jego minami i gestami, pewnie wykonując swoje rzuty karne. Szósty w kolejce Mateusz Wdowiak jednak nie dał rady, a jego strzał został obroniony. Kto wie, być może to właśnie zachowanie golkipera wybiło go z równowagi.

Co Kosecki myśli o zachowaniu Tobiasza?

- Są dwie strony medalu. Kibice Legii Warszawa będą się z tego cieszyć, inni nie. To jest właśnie taki moment, w którym dużo ryzykujesz. Jak ci się uda, to będziesz dobrze wspominany w klubie, w którym występujesz i wśród kibiców, dla których grasz. Jak ci się nie uda, to jesteś uznawany za pajaca i będzie się to za tobą ciągnęło - komentuje Kosecki.