Koronawirus. Jacek Zieliński pomaga w czasach epidemii

Były reprezentant Polski zaangażował się w pomoc seniorom ze stolicy. Jacek Zieliński w pełnym wymiarze czasowym pracuje jako wolontariusz, odbiera telefony od seniorów z Warszawy.

- Dzień dobry, tu centrum pomocowe Legii Warszawa, w czym mogę służyć? - mówi dyrektor Akademii Legii podnosząc słuchawkę. Zieliński prosi o imię, adres zamieszkania i odbiera zgłoszenie na posiłek.

- Naprawdę mi się tu podoba. Skoro nie możemy normalnie pracować, to warto wykorzystać ten czas w jak najbardziej efektywny sposób. Uważam, że jeden dzień tutaj może naprawdę wiele nauczyć i otworzyć oczy na świat. Ci ludzie oprócz tego, że potrzebują dostarczenia posiłku czy zakupów, często potrzebują po prostu porozmawiać. Pani, z którą rozmawiałem przed chwilą, wspominała, że gdy tylko odwiedzili ją nasi wolontariusze, momentalnie poprawił się jej humor. Cieszę się, że poświęcając swój czas, mogę jakoś pomóc drugiemu człowiekowi - mówi Jacek Zieliński.

Zieliński zagrał dla Legii w 404 meczach, zdobył z nią cztery mistrzostwa Polski, wywalczył trzy Puchary Polski oraz superpuchar, zagrał także w Lidze Mistrzów.

Seniorzy bardzo chwalą sobie wolontariuszy i namawiają sąsiadów do skorzystania z takiej formy pomocy. Klub cały czas prowadzi nabór do akcji #GOTOWIDOPOMOCY. Potrzebni są wolontariusze chętni do transportu żywności, zakupów, czy środków higienicznych.

#GOTOWIDOPOMOCY to pierwsza tego typu kompleksowa akcja pomocy w Warszawie, zapewniająca realną, bezpośrednią pomoc seniorom w czasie pandemii. Legia zaprasza do udziału w niej także inne firmy, instytucje, organizacje społeczne, a także osoby publiczne i prywatne. Centrum i zapleczem akcji jest Stadion Legii przy ulicy Łazienkowskiej.

