​UEFA opublikowała obsadę sędziowską trzeciej rudny kwalifikacji do Ligi Mistrzów. W środę 4 sierpnia o godzinie 20:00 mistrzowie Polski - Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z chorwackim Dinamem Zagrzeb. Na sędziego spotkania wyznaczono kontrowersyjnego Hiszpania Antonio Mateu Lahoza.

