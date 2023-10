Kontrowersyjne słowa legionisty. Pycha kroczy przed upadkiem

Wydawać by się mogło, że miejscowi kibice przyszli dopingować swoją drużynę i podziwiać piłkarzy trenera Jacka magiery. Odmienne zdanie na ten temat miał obrońca Legii, Artur Jędrzejczyk , którego tuż przed meczem uchwyciły telewizyjne kamery, gdy mówił: "Chcą Legię oglądać, to muszą przychodzić" . "Jędza" cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych, a na murawie pojawił się podczas pomeczowego rozbiegania, dla zawodników którzy nie powąchali placu gry podczas regulaminowych 90 minut. Z drugiej strony - trochę racji zawodnik ma - gdzie przyjeżdża Legia Warszawa , tam klubowy skarbnik zaciera ręce.

To nie pierwsze kontrowersyjne wydarzenie z udziałem Jędrzejczyka - w 2019 r. sędzia Daniel Stefański nie usunął go z boiska w kontrowersyjnej sytuacji, gdy wydawało się, że obrońca wybił piłkę ręką z pustej bramki w meczu z Lechią w Gdańsku .

Następnego dnia po meczu, Jędrzejczyk wystąpił w rękawicach bramkarskich na stadionie Legii, mówiąc: "Razem obronimy tytuł". Albo to było przyznanie się do winy albo wyrafinowana prowokacja. Była to końcówka sezonu, a wydawało się, że ten mecz może decydować o mistrzostwie, które ostatecznie sensacyjnie zdobył Piast Gliwice. Kilka tygodni temu, "Jędza" wyleciał z boiska w meczu z Pogonią w Szczecinie, po czym toczył ciekawe dyskujse z żegnającymi go kibicami.