Do pierwszej kontrowersji w meczu Radomiak Radom - Legia Warszawa doszło już w 25. minucie, gdy sędzia Łukasz Kuźma odgwizdał rzut karny dla legionistów. Decyzja o przyznaniu "jedenastki" nie wzbudziła wątpliwości, lecz brak indywidualnej kary dla faulującego piłkarza Radomiaka już owszem.

Wielka kontrowersja w meczu Radomiak - Legia. Sędzia powinien pokazać czerwoną kartkę

Frank Castaneda próbował zagrać piłkę, lecz uprzedził go Paweł Wszołek. Piłkarz Legii zdążył podać piłkę do swojego współpartnera i dosłownie chwilę później został bezpardonowo sfaulowany przez rywala. Co ciekawe Castaneda miał już na swoim koncie żółtą kartkę, a zatem drugie napomnienie oznaczałoby wykluczenie z dalszej gry. Niestety sędzia Kuźma nie zdecydował się na indywidualną karę dla zawodnika Radomiaka.