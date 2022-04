Koniec wspaniałej passy polskiej drużyny. Polska jest na dnie

Pewne awansu do europejskich pucharów są już Raków Częstochowa i Lech Poznań (i to niezależnie od wyniku finału Pucharu Polski, gdyż prowadzą także w lidze), o krok od tego jest Pogoń Szczecin, a o czwarte miejsce walczą Lechia Gdańsk oraz ekipy od Górnika Zabrze w górę tabeli. Nie będzie jednak w tym gronie Legii Warszawa, co przerywa jej serię 11 kolejnych sezonów w pucharach. Jak informuje użytkownik Twittera o nicku AbsurdDB, specjalizujący się w statystykach, żaden polski klub w dziejach nie miał podobnej serii i nie grał w Europie tyle razu z rzędu.

Reklama

CZYTAJ TAKŻE: Lechia Gdańsk czwarta do brydża? Ma najwięcej szans

Zakończenie passy Legii Warszawa oznacza, że Polska nie będzie miała w pucharach nikogo, kto gra w nich regularnie. Żaden reprezentant Polski w przyszłorocznych pucharach nie będzie bowiem miał dłuższego stażu niż dwa sezony - Lech Poznań nie grał w Europie w zeszłym roku, Raków Częstochowa nie grał w nich w 2019 roku. Jak podkreśla AbsurdDB, będziemy jedynym krajem w Europie, który do pucharów nie wyśle ani jednego zespołu, który grał w nich w obu poprzednich sezonach. To najprawdopodobniej jest rekord w dziejach tych rozgrywek, nie licząc takich państw jak Liechtenstein, które nie wystawiają kompletu ekip.

Europejskie puchary. Polska to ewenement

Wszystkie kraje grające w Europie przed 1989r. (poza Irlandią i Albanią) miały jakiś klub z dłuższą serią gry w Europie niż Polska w sezonie 2022/2023, co świadczy o tym, że u nas rotacja w czołówce ligowej jest bardzo duża, wysyłamy do boju co rusz to nowe ekipy i brakuje Ekstraklasie stabilizacji. Lech Poznań, który teraz walczy o mistrzostwo, rok temu był jedenasty. Raków Częstochowa - teraz lider, w poprzednim sezonie wicemistrz kraju, jeszcze dwa lata temu był dziesiąty. Obecny zaś mistrz Legia Warszawa stoczyła się w kolejnym sezonie na dziesiątą pozycję.

Polsce brakuje stabilizacji wśród ekip, a kryzysy, wahania formy i efemeryczność jest na porządku dziennym. Żaden polski klub nie buduje stabilnie swej pozycji, korzystając regularnie z ligi i pucharów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia Warszawa. Aleksandar Vuković: Nic na siłę i nic na pokaz. Wideo INTERIA.TV