Koniec spekulacji. Już nie tylko Legia. Zaskakująca decyzja Mioduskiego

"Mamy zaszczyt poinformować, że nasz klub, SWD Wodzisław Śląski, zgłasza gotowość przystąpienia do rozgrywek na centralnym szczeblu seniorskim. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia właściciela i Prezesa Legii Warszawa Dariusza Mioduskiego, którego pomoc gwarantuje naszemu klubowi możliwość dalszego funkcjonowania" - to fragment komunikatu, jaki śląski klub zamieścił wówczas w mediach społecznościowych.