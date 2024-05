Wszystko wskazuje na to, że to drużyna, która zachowa najwięcej zimnej krwi, zdoła w tym sezonie wywalczyć mistrzostwo PKO BP Ekstraklasy. Ostatnie tygodnie są pod tym względem rozczarowujące i to dla fanów każdego z czołowych zespołów - kandydaci do mistrzowskiego tytułu w ostatnim czasie masowo tracili punkty w meczach z drużynami z dolnej połowy tabeli. "Wojskowi" mieli nadzieję, że w niedzielnym starciu z Radomiakiem Radom zdołają wykorzystać ten fakt i włączyć się do walki o pierwsze miejsce. W tym celu musieli odnieść zwycięstwo i zyskać tym samym pewność siebie przed ostatnimi kolejkami w tym sezonie.

