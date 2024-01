Kolejny zawodnik opuści Legię. Nietypowy kierunek

Cezary Miszta to kolejny produkt słynnej szkoły bramkarskiej trenera Krzysztofa Dowhania. Zawodnik rodem z Łukowa zadebiutował w Ekstraklasie tuż po 19. urodzinach. W kolejnych rozgrywkach, w sezonie 2021/22, który był dla Legii Warszawa kryzysowy, Miszta zagrał aż 15 razy w lidze - to prawie połowa wszystkich meczów w Ekstraklasie. Wówczas jego kariera zahamowała.

Kolejny sezon 2022/23 to okrągłe zero występów w najwyższej klasie rozgrywek, a obecny 2023/24 to zaledwie cztery mecze w III-ligowych rezerwach "Wojskowych". Jasnym więc stało się, że aby nie zatrzymać się w rozwoju Miszta musi szukać okazji do gry, jako że znalazł się w warszawskiej hierarchii za Kacprem Tobiaszem, Dominikiem Hładunem, Gabrielem Kobylakiem, a jest jeszcze 15-letni Jakub Zieliński. Rozpoczęły się poszukiwania możliwości wypożyczenia, a Legia nie chciała tego ruchu blokować - gra wciąż młodego 22-letniego bramkarza w meczach o punkty to sytuacja "win-win" dla wszystkich.