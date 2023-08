Kolejny szalony mecz Legii w Europie! Co za pościg, wszystko wciąż możliwe

Na europejskiej scenie pozostało już tylko dwóch reprezentantów Ekstraklasy - mistrz i wicemistrz Polski z poprzedniego sezonu. To rzecz jasna odpowiednio Raków Częstochowa i Legia Warszawa . Tak się złożyło, że i jedni, i drudzy w czwartej rundzie eliminacyjnej wpadli na przeciwników z Danii . "Medaliki" przegrały we wtorek 0:1 z FC Kopenhaga , a za tydzień będą starać się odwrócić losy dwumeczu na wyjeździe. "Wojskowi" trafili natomiast na FC Midtjylland . Pierwsze starcie odbyło się w Danii.

FC Midtjylland - Legia Warszawa: Szybkie otwarcie i szybka odpowiedź

Dzień przed spotkaniem trener Kosta Runjaic mówił podczas konferencji prasowej, że po szalonym starciu z Austrią Wiedeń nic go już w europejskich rozgrywkach nie zaskoczy.

Szkoleniowiec nie kombinował i posłał do boju sprawdzony skład, na którym - jak stwierdził - może polegać. Początek spotkania był w wykonaniu warszawian całkiem obiecujący , kilkukrotnie znaleźli się oni pod polem karnym gospodarzy. Strzały oddali natomiast Marc Gual i Juergen Elitim . W 16. minucie na prowadzenie wyszli jednak Duńczycy. Do dośrodkowanej z rzutu rożnego piłki doskoczył Juninho i uderzeniem głową pokonał Kacpra Tobiasza .

Ostatnie słowo w pierwszej połowie należało jednak do Midtjylland. Miejscowi znów zaskoczyli "Wojskowych" stałym fragmentem gry - tym razem wrzutem z autu. W 34. minucie piłka dotarła do Franculino Dju, a ten trafił do siatki.