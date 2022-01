Kolejny Rumun łączony z Legią. Sprzedał samochód, bo nie miał na raty kredytu

Oprac.: Artur Szczepanik Legia Warszawa

Jeśli wierzyć rumuńskim mediom, to już niebawem w Legii Warszawa będzie cała kolonia piłkarzy z tego kraju. Od kilku miesięcy trwa saga z przejściem do mistrza Polski prawego pomocnika Deiana Sorescu z Dinama Bukareszt. Wczoraj informowaliśmy o możliwym transferze lewego obrońcy Cristiana Ganei z Arisu Saloniki. Dziś w kolei Rumuni piszą o transferze do Legii ofensywnego pomocnika Gaz Metanu Medias - Ronaldo Deaconu.

Zdjęcie Ronaldo Deaconu (z lewej) / Flavio Buboi / Getty Images