Faza grupowa Ligi Konferencji Europy w wykonaniu Legii Warszawa zakończona została ogromnym sukcesem. "Wojskowi" wywalczyli sobie awans do 1/16 finału, a jak każdy sukces sportowy, niesie to ze sobą również niemałą gratyfikację finansową. W poniedziałek odbyło się losowanie, a los przypisał do Legii Molde FK. Przed spotkaniem stołeczny klub otrzymał jednak poważny cios ze strony UEFA.