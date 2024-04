Kolejne mocne słowa pod adresem Feio. Potraktowany lepiej niż Polacy

Co do Feio, to jestem bardzo zdziwiony, bo odnoszę wrażenie, że cały czas zachłystujemy się zagranicznymi trenerami. Który polski szkoleniowiec dostałby szansę pracy w Legii mając w CV prowadzenie klubu na poziomie drugiej i pierwszej ligi? To zaskakujące

"Feio to ja znam tylko z tego, co on zrobił poza boiskiem. Ja nikomu nie zamykam drzwi, każdy ma prawo dostać drugą szansę. Jak ktoś chce, to niech go zatrudnia. Perypetie rodzinne w Lublinie, kłótnie i bicie tackami, przezywanie rzeczniczki prasowej, pobicie się i oplucie w Rakowie, w Wiśle Kraków bójka z ochroną. W narracji swojej sprzedał, że jest wielkim profesjonalistą. Nie wiem, po czym to wnioskować. Ja bym prosił, żebyśmy się nie jarali. Przyszedł uczeń do Legii, uczy się być trenerem" - grzmiał Hajto.