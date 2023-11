Kolejna afera z udziałem Legii. Skandaliczna dyskryminacja, interwencja polskiej ambasady

Przed Legią kluczowe spotkania w Lidze Konferencji z Aston Villą i AZ Alkmaar, które zdecydują o tym, czy wicemistrzowie Polski zajmą jedno z dwóch pierwszych miejsc w swojej grupie i awansują do fazy pucharowej tych rozgrywek. Nawet mimo kilku bolesnych potknięć w Ekstraklasie sportowo to dla wicemistrzów Polski bardzo dobry rok. Niestety inaczej wygląda to pod względem organizacyjnym.

Zaczęło się od skandalu w Alkmaar, gdzie piłkarze i działacze klubu szarpali się z ochroną, w efekcie czego dwóch piłkarzy Legii trafił do aresztu. Drużyna z Warszawy do tej pory stara się w UEFA dochodzić swoich praw, bo zostali w Holandii potraktowani skandalicznie, ale wygląda na to, że piłkarska centrala stara się zamieść sprawę pod dywan, szczególnie, że AZ to już recydywiści.

Szykuje się kolejny skandal. Musiała interweniować ambasada

Jak się bowiem okazuje, na kolejny mecz wyjazdowy w Birmingham z tamtejszą Aston Villą Legia dostała znacznie mniej biletów, niż należy jej się zgodnie z wytycznymi UEFA. Po interwencji klubu... tę pulę jeszcze zmniejszono, argumentując to względami bezpieczeństwa! W pomoc dla klubu z Warszawy zaangażowała się już polska ambasada w Wielkiej Brytanii, ale na razie żadne działania nie przynoszą efektu.

Zgodnie z regulaminem rozgrywek UEFA fanom klubów występujących w roli gości przysługuje liczba biletów równa 5% pojemności stadionu. W przypadku meczów rozgrywanych na stadionie klubu Aston Villa F.C. pula ta wynosi 2100 wejściówek. O taką liczbę wnioskowaliśmy jako Legia Warszawa. W odpowiedzi - w dn. 11 września - otrzymaliśmy informację, że w związku z rekomendacją organów miejskich (tzw. „Safety Advisory Group (SAG)”) Aston Villa FC przekaże Legii Warszawa jedynie 990 wejściówek. Decyzja ta była motywowana względami bezpieczeństwa. Zdecydowanie sprzeciwiliśmy się tej argumentacji, informując o zaistniałej sytuacji również przedstawicieli UEFA. Poprosiliśmy jednocześnie o wsparcie polską stronę dyplomatyczną w Wielkiej Brytanii. ~ czytamy w oświadczeniu Legii.

Legia przypomniała też, że w Warszawie zjawiło się więcej, niż zakładały to przepisy, kibiców Aston Villi, ale zespół ze stolicy wyszedł im z pomocną dłonią i przeznaczył dla nich dedykowany "Ticket Collection Point" przy kortach tenisowych Legii. Klub pomagał również we wskazaniu ciekawych miejsc, gdzie można spędzić czas przed meczem.

"W toku rozmów z przedstawicielami Aston Villa F.C. zaproponowaliśmy kompromisowe rozwiązanie, zgodnie z którym nasi kibice otrzymaliby do dyspozycji 1700 biletów - dokładnie tyle, ile przeznaczyliśmy dla fanów angielskiego klubu przyjeżdżających do Warszawy. Ta propozycja została przyjęta w dn. 21 września, potwierdzona podczas spotkania z Delegatem UEFA oraz opisana w raporcie Security Officer UEFA. Kilka tygodni później, w dn. 2 listopada, decyzja o puli przyznanych Legii biletów ponownie została zmieniona przez stronę brytyjską - tym razem zmniejszona do 890 wejściówek.

W trybie natychmiastowym wdrożyliśmy szereg działań, prowadząc rozmowy z przedstawicielami Aston Villa F.C oraz brytyjskiej i polskiej policji - przy wydatnym zaangażowaniu Ambasadora RP w Wielkiej Brytanii, który wystosował list do przedstawicieli strony angielskiej. Pracownicy Ambasady wsparli nasz klub poprzez rozmowy i kontakty dyplomatyczne. W dn. 13 listopada otrzymaliśmy jednak odpowiedzi od Aston Villa F.C oraz UK Police o braku możliwości zmiany liczby biletów. Następnie skierowaliśmy do UEFA pismo z prośbą o interwencję. W dn. 22 listopada - po naszym ponagleniu - otrzymaliśmy odpowiedź z europejskiej federacji o braku możliwości podjęcia działania" - dodano w oświadzeniu klubu z Warszawy.

Obecnie wyczerpaliśmy wszelkie formalne możliwości dotyczące przyznania naszym kibicom przysługującej zgodnie z regulaminem UEFA puli biletów na mecz w Birmingham. Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, iż poza grupą wybierającą się do Anglii z Polski wielu kibiców Legii mieszka na co dzień w Wielkiej Brytanii i również deklaruje chęć wspierania swojej drużyny w sektorze gości. Jako klub nie zgadzamy się na wszelkie próby ograniczania naszym fanom możliwości przemieszczania się i wspierania zespołu ~ puentuje Legia w oświadczeniu.

