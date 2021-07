- Jestem dumny z postawy mojego zespołu - powiedział Norweg. - To dla nas duża lekcja na przyszłość. Taki klub jak Legia to dla nas inspiracja, żeby występować na tym poziomie. W pierwszej połowie udało nam się dominować, ale nie było okazji do strzelenia gola. Trudno nam się grało pod bramką Legii.

- Gospodarze bronili się bardzo dobrze. O wyniku zadecydowała postawa trzech ofensywnych zawodników Legii. Nie chcę mówić o tych, którzy nie grali. To byłoby nie w porządku wobec tych, którzy są w składzie. Takie jest życie, taki jest futbol i nie chcę robić porównań do poprzedniego sezonu. Musieliśmy sobie z tym poradzić - zakończył Knutsen.

asz