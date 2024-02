Klęska Legii - kto nie odrobił pracy domowej?

Spodziewałem się, że Legia wyjdzie na stadion przy Łazienkowskiej mądrzejsza o tamte doświadczenia. Mówi się zazwyczaj, że trzeba wyciągnąć wnioski i nie popełniać tych samych błędów. Tymczasem przed czwartkowym rewanżem to sztab szkoleniowy ekipy Molde skrupulatnie odrobił pracę domową. Bo po pierwszym spotkaniu gospodarze mieli także spory materiał do przemyślenia. Przecież nie mogli być zadowoleni z tego, że z bezpiecznego prowadzenia 3:0 schodzili z boiska niepewni swoich losów w rewanżu. W Warszawie to oni byli lepiej przygotowani - nie tylko szczelnie bronili dostępu do swojej bramki już przez pełne 90 minut, ale też groźnie atakowali i zadawali kolejne ciosy. Doprowadzili niemal do perfekcji swoją solidność w grze. To oni w każdym miejscu boiska udowadniali, że są bardziej zgraną ekipą. A przecież w Norwegii - w przeciwieństwie do Polski - rozgrywki będą wznowione dopiero na przełomie marca i kwietnia...