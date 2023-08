Kibice Legii zażartowali z Duńczyków. To stało się jeszcze przed meczem

Pierwszy mecz pomiędzy FC Midtjylland a Legią Warszawa odbył się tydzień temu w Danii. Obfitował on w emocje, gole i zwroty akcji. Warto wspomnieć, że "Wojskowi" aż trzykrotnie musieli gonić wynik , a cenny w kontekście rewanżu remis uratował stołecznym w 86. minucie rezerwowy Blaz Kramer . Ostatecznie było 3:3 i żadna z drużyn nie uzyskała przewagi przed decydującą bitwą.

To jednak dla Legii nic strasznego - w tegorocznej europejskiej kampanii ani razu nie miała zaliczki po pierwszym spotkaniu . Z Kazachstanu wróciła z remisem 2:2, a w Warszawie przegrała z Austrią Wiedeń 1:2.

Legia Warszawa - FC Midtjylland: Kibice zażartowali z Duńczyków

Po raz ostatni CWKS grał jesienią w europejskich pucharach dwa lata temu . Awansował wówczas do Ligi Europy i choć zaczął świetnie - od dwóch zwycięstw - na koniec zajął ostatnie miejsce w swojej grupie.

Warszawscy kibice stęsknili się za międzynarodowymi emocjami - w czwartkowy wieczór wypełnili stadion przy ulicy Łazienkowskiej, a głośny doping zaczęli, gdy piłkarze byli jeszcze w szatni. Wtedy też najbardziej zagorzali fani rozpoczęli prezentację swojej oprawy. Przy okazji puścili oko do przyjezdnych. Na płótnie widniał bowiem napis "Legioland". To rzecz jasna nawiązanie do klocków Lego - eksportowego duńskiego towaru. Oprócz tego oprawa przedstawiała również ludziki Lego w legijnych barwach.