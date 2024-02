Kibice Legii zakpili z UEFA. Klub może zostać ukarany. Długa lista

Po porażce na wyjeździe 2:3 Legia Warszawa podejmowała na swoim stadionie norweskie Molde licząc na to, że straty uda się odrobić z nawiązką, a polski klub awansuje do kolejnej rundy Ligi Konferencji. Stało się jednak inaczej, a Legia po kompromitującej porażce pożegnała się z tymi rozgrywkami. Równie dużo, co o samym meczu, mówi się o zachowaniu kibiców drużyny ze stolicy, którzy zakpili z UEFA. Jak sugerują angielskie media, klub zostanie za to ukarany.